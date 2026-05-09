Da Roma insistono: Manna prima scelta, ma ADL spara cifra alta per liberarlo

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La Roma sembra aver sciolto le riserve e vuole puntare con decisione su Giovanni Manna per affidargli la guida dell’area tecnica accanto a Gasperini

La Roma sembra aver sciolto le riserve e vuole puntare con decisione su Giovanni Manna per affidargli la guida dell’area tecnica accanto a Gasperini. Al momento, scrive La Repubblica di Roma, il dirigente del Napoli resta la prima scelta dei Friedkin, che nelle ultime settimane hanno intensificato i contatti e presentato un’offerta superiore al milione di euro a stagione.

De Laurentiis alza il muro

L’ostacolo principale resta però Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro considera Manna una figura centrale del progetto e, forte di un contratto lungo, avrebbe fissato il prezzo per liberarlo intorno ai 10 milioni di euro: una cifra molto alta per un direttore sportivo e che costringerà la Roma a valutare fin dove spingersi.

Le alternative a Manna

Nel frattempo si raffreddano le alternative. Se per Tony D'Amico, scrive il quotidiano, non risultano contatti recenti con l'Atalanta, sullo sfondo resta Cristiano Giuntoli, ancora libero dopo l’addio alla Juventus e possibile opzione nel caso in cui l’assalto a Manna non andasse a buon fine.