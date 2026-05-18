Maresca, niente Napoli! Romano: "Sarà erede di Guardiola che lascia il City a fine anno"

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Il futuro di Antonio Conte continua a tenere banco in casa Napoli e, nelle ultime settimane, tra i nomi accostati alla panchina azzurra in caso di addio del tecnico salentino era spuntato anche quello di Enzo Maresca. L'ex allenatore del Chelsea era stato indicato come uno dei profili maggiormente graditi per la sua proposta di calcio e per la crescita mostrata nelle ultime stagioni, ma il suo destino sembra ormai indirizzato altrove.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, sarebbe terminata l’avventura di Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City, con il tecnico catalano pronto a lasciare i Citizens al termine della stagione. Per raccoglierne l’eredità, il club inglese avrebbe scelto proprio Enzo Maresca, già accostato agli inglesi da diversi mesi. Una pista che, di conseguenza, allontana definitivamente il tecnico italiano dal Napoli, qualora il club azzurro dovesse davvero ritrovarsi a dover scegliere un nuovo allenatore per il futuro.