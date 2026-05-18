Rinnovo McTominay, la trattativa procede: trapela la nuova scadenza

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Il futuro del Napoli ripartirà anche da Scott McTominay

Il futuro del Napoli ripartirà anche da Scott McTominay. Ne è convinta la Repubblica, che nell’edizione oggi in edicola esalta il rendimento del centrocampista scozzese e apre anche al possibile rinnovo di contratto. Come scrive il quotidiano, McTominay è stato ancora una volta decisivo nella recente vittoria azzurra, confermandosi il vero trascinatore della squadra: “Napoli, padrone della partita grazie all’ennesima prova da leader del suo trascinatore: McTominay”.

I numeri della sua stagione raccontano una crescita impressionante. Repubblica sottolinea infatti come il centrocampista abbia già realizzato 14 gol stagionali, andando in doppia cifra in campionato e risultando “l’unico a salvarsi con 4 centri pure in Champions”. Prestazioni che avrebbero convinto il club a blindarlo anche per il futuro. Il quotidiano rivela infatti che “il futuro ripartirà da lui” e che sarebbe “a buon punto anche la trattativa per il rinnovo del suo contratto fino al 2030”.