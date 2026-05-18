Ag. Cheddira: "Il Lecce non ha l'obbligo di riscatto! Potevamo andare altrove...

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Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'agente di Walid Cheddira, Bruno Di Napoli, ha parlato dell'attaccante

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'agente di Walid Cheddira, Bruno Di Napoli, ha parlato dell'attaccante e del suo futuro al Lecce (che ha per lui il diritto di riscatto a fine stagione, indipendente dai risultati della squadra).

Non c'è alcuna clausola nascosta o obbligo di riscatto in caso di salvezza, ma solo il diritto di riscatto? "No, solo il diritto di riscatto. Altre squadre in A ci avevano proposto l'obbligo di riscatto in caso di salvezza. Abbiamo dato prorità all'importanza della piazza di Lecce e soprattutto al fatto che ci fosse un allenatore, Di Francesco, che credesse in lui. Non abbiamo pensato e non stiamo pensando ad altro che a questo ed alla salvezza del Lecce".

A fare la differenza più di tutto per lui è stata la fiducia sentita da Di Francesco? "Nella scelta a gennaio fra le varie opzioni che aveva, quando è nata l'opportunità di lavorare con Di Francesco abbiamo messo da parte tutto il Lecce. Era fondamentale andare a lavorare con un allenatore che lo conoscesse e che credesse in lui. Sentire la fiducia dell'allenatore è fondamentale".

Come vede l'ultima sfida con il Genoa? "Un'altra battaglia, 90 minuti in cui ci si gioca tutto. C'è consapevolezza nei propri mezzi, ma anche la consapevolezza che non è ancora stato fatto nulla. Ieri in 5 minuti si è ribaltato tutto. Ho sentito Walid: era già concentrato sulla prossima partita da vincere, c'è un ultimo sforzo da fare".