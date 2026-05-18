Futuro Conte, l'annuncio di Tmw: “Terminerà il suo rapporto col Napoli tra una settimana"

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A sostenerlo è un’analisi pubblicata dal portale Tuttomercatoweb, che interpreta le recenti dichiarazioni del tecnico azzurro come un indizio piuttosto chiaro

Antonio Conte e il Napoli sembrano sempre più vicini ai titoli di coda. A sostenerlo è un’analisi pubblicata dal portale specializzato Tuttomercatoweb, che interpreta le recenti dichiarazioni del tecnico azzurro come un indizio piuttosto chiaro sul suo futuro lontano dal club partenopeo: “Antonio Conte terminerà il suo rapporto di lavoro con il Napoli fra poco più di una settimana”. Il tecnico salentino avrebbe infatti “gettato la maschera, pur rimanendo sul vago”, lasciando intendere come la separazione dal club sia ormai uno scenario molto concreto.

Il portale collega inoltre questa situazione anche alle ambizioni federali dell’allenatore. Conte, si legge, si sarebbe già “candidato di fatto per un ruolo in Federazione”, aprendo alla possibilità di un ritorno sulla panchina della Nazionale italiana a distanza di dieci anni dall’Europeo del 2016, considerato “forse uno dei momenti di maggiore compattezza dell’ultimo decennio”.

Tuttomercatoweb sottolinea però anche come la situazione contrattuale resti economicamente molto rilevante. Conte ha ancora un altro anno di accordo con il Napoli “a cifre importanti” e storicamente non ha mai lasciato un club senza una soluzione condivisa e vantaggiosa per entrambe le parti. Dietro le riflessioni dell’allenatore potrebbe esserci anche una certa delusione per l’andamento complessivo del progetto tecnico: “Non è andata bene in Champions, il quarto posto non è (quasi) mai stato un tema sensibile”.