Conte, spunta il Fenerbahce! Dalla Turchia: "Maldini vuole andare e portare lui o Pioli"

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Il Fenerbahçe, per cercare di interrompere l'egemonia del Galatasaray, starebbe lavorando a un progetto tecnico ambizioso che coinvolgerebbe direttamente una leggenda del calcio italiano: Paolo Maldini. L’ex dirigente del Milan - scrivono i colleghi turchi di Fanatik - avrebbe già avviato i primi contatti e discusso alcune linee guida con il presidente Hakan Safi, che vorrebbe affidargli il ruolo di direttore sportivo. Il punto centrale della strategia riguarderebbe la scelta dell’allenatore: Maldini, infatti, avrebbe dato priorità assoluta a questo aspetto, suggerendo alcuni profili di altissimo livello per guidare il nuovo ciclo tecnico del club turco.

Conte o Pioli al Fenerbahce?

Tra i nomi indicati spiccano due figure ben note al calcio italiano: Antonio Conte e Stefano Pioli. Il primo, attualmente legato al Napoli ma al centro di voci su un possibile addio, rappresenterebbe una soluzione di forte impatto internazionale, capace di imprimere subito mentalità e competitività alla squadra. Pioli, invece, è un nome che rimanda direttamente all’esperienza recente di Maldini al Milan: insieme hanno condiviso la conquista dello Scudetto 2021/22, un trionfo storico che ha consolidato il rapporto tra dirigente e allenatore e che oggi potrebbe riaprirsi in un contesto completamente diverso.