Calciomercato Napoli, un altro azzurro saluterà a fine stagione: decisione ormai presa

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Alex Meret potrebbe essere arrivato agli ultimi giorni della sua esperienza con il Napoli.

Alex Meret potrebbe essere arrivato agli ultimi giorni della sua esperienza con il Napoli. A scriverlo è La Repubblica, che nonostante le indiscrezioni sul futuro del portiere sottolinea anche la sua importanza nella vittoria contro il Pisa. L’estremo difensore azzurro è stato infatti decisivo in apertura di secondo tempo con una grande parata sul tentativo di Moreo diretto sotto la traversa, contribuendo alla vittoria che ha consegnato al Napoli la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League.

Meret via a fine stagione

Il quotidiano evidenzia però come, nonostante le prestazioni positive, il futuro di Meret sembri lontano dall’azzurro. Dopo il successo firmato da McTominay, Rrahmani e Hojlund, ora il club può concentrarsi sulle strategie della prossima stagione e sulle scelte che De Laurentiis dovrà prendere nelle prossime settimane.