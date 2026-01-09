Marianucci verso il Torino: fissato riscatto a 20 milioni a giugno

di Fabio Tarantino

Tanto lavoro anche in uscita per il ds del Napoli Giovanni Manna. Ne parla il quotidiano Repubblica con diversi profili pronti a lasciare il club azzurro. Giuseppe Ambrosino, ad esempio. "Il 22enne attaccante originario di Procida andrà al Venezia. L'operazione si e conclusa con la formula del prestito con obbligo di riscatto (a 2 milioni) in caso di promozione in A dei lagunari.

Lunedì comincerà la sua nuova avventura con l'obiettivo di mettersi in mostra. Partirà pure Luca Marianucci, protagonista dell'assist per il 2-2 realizzato dal capitano Giovanni Di Lorenzo contro il Verona. La Cremonese sembrava pronta a chiudere l'operazione, ma nelle ultime ore c'è da registrare l'interessamento del Torino che però proporrebbe un diritto di riscatto a 20 milioni di euro".