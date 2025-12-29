Napoli su Goretzka, Tmw: l'ha chiesto Conte! Contatti già avviati, i dettagli

Leon Goretzka è una richiesta espressa direttamente da Antonio Conte. A scriverlo è TuttoMercatoWeb.com, secondo cui il tecnico del Napoli vorrebbe il centrocampista tedesco del Bayern Monaco, affascinato dal fatto di aggiungere un altro campione dalla lunghissima esperienza e con una carta d'identità forse non più verde, ma con almeno un triennio di grandi prestazioni ancora davanti. Per questo nei giorni scorsi sono andati in scena dei contatti fra le parti per cercare di trovare almeno un'intesa e poi, eventualmente, chiedere al Bayern Monaco di aprire le porte a una sua cessione. Non è detto che le cose poi possano avere una fumata bianca a breve giro di posta. Se è vero che Goretzka è in scadenza a giugno del 2026, dall'altro lato sta giocando spesso da titolare con i bavaresi e, almeno per gennaio, l'intenzione sarebbe quella di confermare in blocco la squadra.

Così la probabilità è che venga preso a luglio, a parametro zero, sull'onda di quanto fatto con De Bruyne. Però un tentativo sarà fatto con la cessione di altri calciatori, come Vergara, Ambrosino e forse Marianucci. Poi ci sarebbe il capitolo Lorenzo Lucca, che è bloccato perché in prestito dall'Udinese e con obbligo di riscatto che scatterà nelle prossime settimane. Con un suo addio tutto si potrebbe sbloccare rapidamente, ammesso e non concesso che poi il Bayern darà mai il via libera.