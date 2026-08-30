Gabriel Jesus, affondo del Barcellona! Dalla Spagna: "Sarà lui il dopo Lewandowski"

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Di fronte all'impossibilità di firmare Julián Álvarez causa del rifiuto dell'Atlético Madrid, il Barça cambia obiettivo e va su un giocatore accostato da settimane al Napoli, bloccato però dalle mancate cessioni. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, il club catalano s'è lanciato per l'ingaggio di Gabriel Jesús, 29 anni brasiliano dell'Arsenal che sarà libero nel 2027 ed è stato scelto per coprire la necessità di un '9' puro dopo l'addio diLewandowski.

Gabrie Jesus, spunta il Barcellona che può chiudere

Il brasiliano è in uscita, chiuso da Kai Havertz e Viktor Gyökeres, e da tempo cerca una via d'uscita interessante. Già quando giocava al Palmeiras, da dove ha fatto il salto al calcio inglese nel 2016, secondo la stampa spagnolo il brasiliano ha sempre sognato di giocare nel Barça e sta spingendo per finire di raggiungere un accordo e vestirsi da blaugrana. Il Barça s'è anche informato sulla sua situazione medica dopo la rottura del crociato del ginocchio sinistro nel gennaio 2025, ma è da tempo completamente guarito.