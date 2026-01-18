Mazzocchi non si muove! Schira: "Il Napoli ha deciso, nonostante tre richieste dalla A"

di Antonio Noto

Il Napoli ha deciso di trattenere Pasquale Mazzocchi, nonostante le tre richieste arrivate da club di Serie A per l'esterno azzurro. La società ha scelto di non aprire alla cessione, confermando la fiducia nel giocatore all’interno del progetto tecnico, non solo per questa stagione. Infatti il club azzurro sta pianificando nei prossimi mesi di attivare l'opzione per estendere il contratto di Mazzocchi fino al 2028. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.