Mazzocchi non si muove! Schira: "Il Napoli ha deciso, nonostante tre richieste dalla A"
Il Napoli ha deciso di trattenere Pasquale Mazzocchi, nonostante le tre richieste arrivate da club di Serie A per l'esterno azzurro. La società ha scelto di non aprire alla cessione, confermando la fiducia nel giocatore all’interno del progetto tecnico, non solo per questa stagione. Infatti il club azzurro sta pianificando nei prossimi mesi di attivare l'opzione per estendere il contratto di Mazzocchi fino al 2028. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.
#Napoli have decided to keep Pasquale #Mazzocchi despite three #SerieA’s clubs requests received for the fullback. #transfers https://t.co/nkqBKUj53o— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 18, 2026
🚨 Excl. - #Napoli are planning in the next months to trigger the option to extend Pasquale #Mazzocchi’s contract until 2028. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 18, 2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro