Mazzocchi resta in uscita: ci pensa ancora un club di Serie A

vedi letture

Il Napoli ha ancora diverse operazioni in uscita da chiudere. Tra gli esuberi in vista della prossima stagione c'è anche Pasquale Mazzocchi, lo scorso anno vice-Di Lorenzo ma ora fuori dai piani di Antonio Conte. Sulle sue tracce c'è ancora il Sassuolo, come riporta oggi Tuttosport:

"Il Sassuolo duella col Betis Siviglia e un paio di società turche per Karlsson (Bologna); mentre nel ruolo di terzino destro interessano Mazzocchi (Napoli) e Patris (Sint Truiden). Restando in Emilia: manca solo l'annuncio per Ndiaye (Troyes) al Parma, che è in pressing per Reyna (Dortmund)".