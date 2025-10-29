Ultim'ora McTominay nel radar del Barcellona: i blaugrana puntano la stella del Napoli

vedi letture

Scott McTominay ci ha messo poco a riprendersi dal momento opaco, segnando ben tre gol nelle ultime due presenze, di cui uno fantastico e decisivo con il tiro al volo contro l'Inter. Dopo aver vinto il premio di MVP al primo anno in Serie A, il centrocampista scozzese sta facendo capire di essere un giocatore continuo e anche per questo non sorprenderebbe sapere dell'interesse dei migliori club europei.

Dagli Stati Uniti arriva però una notizia a sorpresa: stando a quanto riportato da ESPN, proprio il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Scott McTominay. Nonostante il club blaugrana possa già contare su calciatori nel reparto del calibro di Pedri, Gavi, De Jong, Olmo, Fermin Lopez, pare ci sia l'intenzione di aggiungere un profilo versatile e fisicamente solido. Nessun contatto ufficiale è stato avviato, specifica il portale statunitense, ma il Barcellona continuerà a monitorare la situazione della stella scozzese del Napoli nel corso della stagione, per poi magari provare a presentarsi con un'offerta.