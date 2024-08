Mediaset - Osimhen, ADL spera nel Chelsea: il nigeriano preferisce il PSG. Il motivo

Anche oggi Victor Osimhen non ha partecipato alla seduta mattutina con il resto della squadra, che ha disputato un allenamento congiunto con la Casertana al Patini. Al momento non ci sono i margini per il suo rientro in gruppo. L'idea resta quella di cederlo, ma il vero ostacolo è rappresentato dalla clausola rescissoria da 130 milioni di euro.

Il Psg non vuole spingersi fino a tale cifra e aspetterà gli ultimi giorni di agosto nella speranza di un corposo sconto da parte di ADL. Ad aiutare il patron azzuro potrebbe essere solo il Chelsea, che prenderebbe il nigeriano sgravandosi dell'oneroso ingaggio di Romelu Lukaku, da settimane alla porta. Osimhen però spinge per raggiungere Luis Enrique a Parigi, consapevole che per approdare a Londra dovrebbe ridursi l'ingaggio. A riferirlo è il sito di SportMediaset.