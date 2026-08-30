Mazzocchi costretto a partire: Venezia in pole, ma ci sono altri due club italiani
Nuova trattativa negli ultimissimi giorni della sessione estiva: si avvicina la cessione di Pasquale Mazzocchi, non convocato oggi per Napoli-Como dopo essere già rimasto escluso dalla squadra di Allegri per il match d'esordio contro il Genoa. Un doppio segnale che certifica come il terzino - fuori lista - sia sempre più lontano dai piani tecnici dell'allenatore livornese.
Mazzocchi Napoli, Venezia in pole: sfida con Parma e Genoa
Secondo quanto riporta oggi il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Venezia è piombato su Mazzocchi e sta provando concretamente ad acquistarlo. Ad oggi il club lagunare è in pole position per il terzino, sul quale però si sono fiondati anche il Parma e il Genoa, che lo vorrebbe per rimpiazzare l'eventuale cessione di Norton-Cuffy.
Mazzocchi ai margini del Napoli: rischio esclusione dalle liste Champions
Ad oggi Mazzocchi sembra di fatto ai margini del progetto tecnico di Allegri e rischia seriamente di ritrovarsi fuori anche dalle liste ufficiali per la Champions League. Una sua cessione nelle ultime ore di calciomercato non è da escludere: staremo a vedere se il Venezia affonderà definitivamente il colpo.
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