Milinkovic-Savic, altro incontro Napoli-Torino: la cifra finale dell'affare

Il weekend che comincerà oggi, nel frattempo, porterà novità sul fronte Osimhen-Galatasaray: trattativa vivissima e - riferisce il Corriere dello Sport - ormai le parti lavorano alla chiusura. ieri intanto in centro città è comparso uno striscione durissimo contro Osi firmato dalla Curva A del Maradona. Non solo Osimhen però in queste ore.

Secondo il quotidiano prosegue lo sprint con il Torino per chiudere l'arrivo di Vanja Milinkovic-Savic: il portiere serbo, 28 anni, sarà al centro di un incontro con il Toro per la definizione di un'operazione impostata sulla base di 17,5 milioni. Ngonge, invece, farà il percorso inverso in prestito con diritto di riscatto: due situazioni slegate.