Miretti aspetta il Napoli, Tuttosport: "Ecco la distanza con la Juventus"

Certi amori regalano un’emozione per sempre. Tuttosport quest'oggi usa una canzone di Ramazzotti per fotografare la passione calcistica di Giovanni Manna per Fabio Miretti. Un innamoramento che affonda le radici nella comune esperienza alla Juve Next Gen in Serie C nel 2021. Miretti brillava in quella squadra ma le promesse sono state mantenute solamente in parte finora, ma le potenzialità per diventare un top player restano. Difficili però da sviluppare in bianconero, a quanto pare.

Il giocatore viene considerato in uscita per realizzare una plusvalenza, visto che a bilancio pesa zero essendo un prodotto del vivaio. La Juve punta ad incassare una cifra tra i 15 e i 18 milioni, ossigeno puro per la Vecchia Signora. Tattandosi di un 2003 per il Napoli sarebbe poi iscrivibile nelle liste della Serie A come Under. Un vantaggio non di poco conto. Il giocatore approderebbe volentieri a Napoli e sarebbe pronto un quadriennale con opzione per il quinto anno da 1,7mln a stagione. Il Napoli però vorrebbe investire 10-11 milioni più bonus, pochi per la Vecchia Signora.