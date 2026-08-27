Avellino-Cheddira, l’AD: “Operazione più onerosa negli ultimi 40 anni del club"

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L’Avellino ha chiuso con il Napoli per Walid Cheddira. Il presidente e la dirigenza irpina hanno definito l'affare come un investimento record per il club.

L’Avellino rinforza l’attacco con un’operazione di grande rilievo. Dopo l’infortunio di Daniel Fila, arrivato nelle scorse settimane dal Venezia, il club irpino ha chiuso con il Napoli per Walid Cheddira. L’attaccante è sbarcato oggi in città per sostenere le visite mediche e completare l’iter che porterà alla firma con il nuovo club.

D’Agostino: "Abbiamo dovuto fare un grande investimento"

Ai microfoni dei giornalisti, oltre al direttore sportivo Mario Aiello, è intervenuto anche l’amministratore delegato Giovanni D’Agostino, che ha spiegato i motivi e la portata dell’operazione: "Mio padre ha voluto fortemente Cheddira, si tratta dell’operazione più onerosa degli ultimi 30-40 anni per il nostro club e credo che la mia famiglia abbia fatto uno sforzo enorme. Lavoriamo a fari spenti da ieri e ora siamo giunti alle visite e alla firma sul contratto. Il budget era terminato prima di questa operazione, anche se era superiore a quello dello scorso anno, ma eravamo preoccupati per l’infortunio di Fila e ci siamo trovati con le spalle al muro. Ci è poi capitata questa opportunità e abbiamo dovuto fare un grande investimento e ci siamo messi a posto, almeno sulla carta. Il presidente ha chiesto di prendere l’attaccante più forte che c’era e dopo una lunga chiacchierata con il ds Manna del Napoli abbiamo chiuso per lui. Sottil? Piace, ma sarà una cosa dell’ultima mezz’ora di mercato, avremmo bisogno di qualcos’altro, ma il budget è già stato superato".