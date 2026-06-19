Da Firenze: "Dodò non interessa solo al Napoli. Ndour? Difficilmente si muoverà"

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Dodò nel mirino del Napoli, Marchini: “La Fiorentina vorrebbe tenerlo”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Giampaolo Marchini: "Dodo è un tema caldo in casa Firenze, c'è stata la conferenza di Paratici dove si è parlato del futuro della squadra. Ha blindato Moise Kean, ma le vie del mercato sono infinite. Su Dodo non c'è stata ammissione, ma il sospetto è che il brasiliano sia lontano da Firenze. Dodo è un giocatore di alto profilo, ha fatto anche la Champions quando era in Ucraina. È un po' vittima della stagione disgraziata della Fiorentina, ha perso un po' di smalto ma rappresenta un calciatore di primo piano per la corsia. Non è interessante solo per il Napoli, anche per altre squadre.

Come lo vedo con Massimiliano Allegri? È più predisposto ad attaccare che difendere. Se fossi nella Fiorentina, lo tratterrei.

Il futuro di Ndour? La Fiorentina vuole sviluppare il proprio calcio sui talenti come lui. Lo scalino più grande è riconfermarsi. Ma tante squadre hanno chiesto informazioni. È entrato nell'ottica di club importanti. Si è parlato della Juventus. Difficilmente si muoverà da Firenze. Penso anche a Fagioli e Comuzzo, che la Fiorentina vuole trattenere.

Il Mondiale? C'è curiosità nel vedere le nuove Nazionali, ma se non c'è l'Italia faccio fatica ad appassionarmi.

Il futuro di Moise Kean? Penso che al 70% resti alla Fiorentina. Ma se dovesse arrivare una squadra araba con risorse importanti può andare via. Lui sta bene a Firenze. Come vedo Grosso? La piazza è complicata, se trovi sintonia puoi fare molto bene".