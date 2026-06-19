La Lazio pensa al sostituto di Gila? Sky: piace Sergi Domínguez, i dettagli
La Lazio guarda al futuro della propria difesa e ha messo nel mirino Sergi Domínguez. Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, il giovane centrale spagnolo piace molto al club biancoceleste, ma al momento la trattativa appare difficile da concretizzare a causa della richiesta economica della Dinamo Zagabria, che valuta il classe 2005 circa 12-13 milioni di euro.
Sergi Domínguez resta un obiettivo per il futuro della Lazio
Cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Barcellona, Sergi Domínguez ha vissuto una stagione da protagonista in Croazia, collezionando oltre 40 presenze tra campionato ed Europa League con la maglia della Dinamo Zagabria. Il difensore spagnolo resta dunque un profilo seguito con attenzione dalla Lazio, soprattutto in vista della eventuale cessione di Mario Gila, che potrebbero aprire nuovi scenari sul mercato.
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