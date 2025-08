Mollato dal Napoli, Nunez non ha molto mercato: torna alla carica l'Al-Hilal

vedi letture

Il nome di Darwin Nunez torna al centro del mercato. Nonostante una stagione poco brillante con il Liverpool – appena 5 reti in Premier League – l'attaccante uruguaiano aveva attirato l'attenzione del Napoli che però poi ha ritenuto eccessivo l'investimento chiesto dai reds. E ora per l'uruguayno potrebbe essere un club saudita a piazzare l'affondo decisivo.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Foot Mercato, l'Al-Hilal è tornato alla carica per Núñez dopo aver abbandonato la pista Victor Osimhen, nel frattempo trasferitosi al Galatasaray. Il club di Riad, forte di risorse economiche praticamente illimitate, è pronto a offrire una proposta importante sia al Liverpool che al giocatore, con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente l’attacco dopo una campagna acquisti già sontuosa nelle ultime stagioni.

Dal canto suo, il Liverpool potrebbe non opporsi a una cessione, anche in virtù dei nuovi innesti nel reparto offensivo: Hugo Ekitike è già arrivato e si attende anche la chiusura per Alexander Isak. Inoltre, va ricordato che il club inglese aveva investito oltre 80 milioni di euro per acquistare Núñez dal Benfica nel 2022: una proposta adeguata dall’Arabia Saudita potrebbe rappresentare una buona via d’uscita, sia a livello tecnico che finanziario.