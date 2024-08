Moretto annuncia: "Non solo Gilmour, arriverà un altro centrocampista"

Non solo Gilmour, con cui c'è l'accordo verbale appena raggiunto con il Brighton. Arriverà anche un altro centrocampista per il Napoli. "Si lavora su più tavoli" ha infatti scritto Matteo Moretto, esperto di mercato, rispondendo sui social alle domande di alcuni tifosi. Dunque Gilmour ma non solo, con Amrabat e McTominay obiettivi concreti per completare il centrocampo a disposizione di Conte. Saranno giorni frenetici per il ds del Napoli Giovanni Manna, ancora a Londra per sbloccare anche l'arrivo di Lukaku.