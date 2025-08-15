Musah, il Napoli non affonda e c'è il solito Nottingham: affare avviato col Milan

Il Nottingham Forest ha avviato una trattativa con il Milan per Yunus Musah. Sono ormai diversi giorni che il calciatore americano viene accostato al club di Premier League, che ora ha deciso di fare sul serio e accelerare. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il centrocampista, che ha ricoperto all'occorrenza anche il ruolo di esterno, si è detto favorevole a un trasferimento in Inghilterra.

La richiesta da parte del tecnico Nuno Espirito Santos alla società è di ingaggiargli quattro giocatori prima della fine del mercato. Negli ultimi tempi anche il Napoli si era provato a interessare al classe 2002, che è però sempre rimasto un'alternativa ad altri profili e per questo la trattativa non è mai entrata nel vivo e non si è mai scaldata del tutto.