Musah, il Nottingham offre 30mln! Sky: per il centrocampo prende quota Miretti

Per Yunus Musah non c’è soltanto l’interesse del Napoli. Nelle ultime ore - riferisce Sky Sport - si è fatto avanti anche il Nottingham Forest, pronto a mettere sul tavolo un’offerta vicina ai 30 milioni di euro, motivo per cui l’operazione potrebbe anche chiudersi in tempi brevi.

La volontà del centrocampista statunitense resta comunque quella di restare in Italia e sposare il progetto del Napoli, ma l’ipotesi di una nuova avventura in Premier League non è da escludere. Come detto, la trattativa potrebbe anche arrivare a un’intesa finale nel giro di poco tempo. In questo contesto prende sempre più quota il nome di Fabio Miretti: il centrocampista piace molto al club partenopeo e rappresenta un’alternativa concreta per rinforzare la mediana.