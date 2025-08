Musah-Napoli, Moretto: "Nessun ritorno di fiamma, sta convincendo Allegri"

vedi letture

Yunus Musah potrebbe alla fine restare al Milan. Lo riferisce Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano: "Musah sta convincendo Allegri che crede di poter lavorare bene con lui e crede di poter costruire un progetto attorno a lui. Personalmente, a me non risulta che il Napoli sia tornato forte su di lui. Gli azzurri sono stati a un passo ma non si è arrivati alle firme. Oggi, ripeto, non mi risulta ci sia ancora il Napoli, ma le cifre ora sono cambiate. Mi dicono che 25 milioni neppure basterebbero. Il Milan sta seriamente considerando di trattenere Musah anche per la prossima stagione".

Yunus Musah, 22 anni, nazionale statunitense, era stato accostato al Napoli già a inizio mercato. Affare da 25 milioni, poi lo stop con la conferma di Anguissa e l'elevata valutazione del cartellino. Il giocatore sta facendo tutta la preparazione con il Milan di Allegri. Musah piaceva perché ha caratteristiche che nella rosa del Napoli mancano, ovvero quelle di rifinitore, calciatore di muscoli e sostanza, tutto corsa, fisico ma anche strappi palla al piede. A dispetto dell'età, poi, ha anche una certa esperienza: 47 presenze in nazionale, 108 con il Valencia e già 80 con il Milan. Tutto all'età di appena 22 anni.