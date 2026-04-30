Lukaku-Milan, ADL ha già fissato il prezzo. Ma per i rossoneri non è la prima scelta

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Il futuro di Romelu Lukaku sembra ormai segnato e lontano da Napoli. Dopo settimane di tensioni, la rottura con il club appare evidente e, secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’attaccante belga si starebbe già guardando intorno in vista della prossima stagione. L’idea più concreta porta al Milan: “Big Rom si è offerto ai rossoneri”, che rappresenterebbero per lui una soluzione ideale per restare in Serie A e tornare a vivere a Milano, città già conosciuta durante l’esperienza all’Inter. Tuttavia, al momento il club rossonero non sembra pienamente convinto e sta valutando altri profili per l’attacco.

Cessione Lukaku, il Napoli ha fissato il prezzo

Il nome di Lukaku resta comunque sullo sfondo, soprattutto se dovessero sfumare piste alternative come Sorloth, Vlahovic e Lewandowski. Intanto il Napoli ha già fissato le condizioni per l’addio: De Laurentiis, riferisce Sportmediaset, avrebbe stabilito un prezzo di circa 20 milioni di euro per evitare che la vicenda si trascini a lungo.