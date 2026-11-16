Il Bologna piomba su Lucca! Schira: "Chieste informazioni per il prestito"

Napoli, il Bologna chiede informazioni per Lorenzo Lucca: possibile prestito a gennaio per sostituire Dovbyk.

Lorenzo Lucca potrebbe lasciare il Napoli durante il mercato di gennaio, con il Bologna che avrebbe manifestato interesse per l'attaccante azzurro. A riportare l'indiscrezione è il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, che attraverso il proprio account X ha riferito di una richiesta di informazioni da parte del club rossoblù per valutare un possibile trasferimento in prestito. Una pista che potrebbe rappresentare un'opportunità per il centravanti italiano, il cui futuro in maglia azzurra resta da definire in vista della prossima sessione di mercato.

Calciomercato Napoli, Lucca nel mirino del Bologna: possibile sostituto di Dovbyk

Il Bologna starebbe valutando il profilo di Lorenzo Lucca come possibile sostituto di Artem Dovbyk, con la formula del prestito che potrebbe favorire un'eventuale trattativa con il Napoli. Secondo quanto riferito da Schira, per il momento si tratterebbe di una richiesta di informazioni e non di un accordo già raggiunto tra le società. L'eventuale operazione dipenderà dalle valutazioni del Bologna e dalle intenzioni del Napoli, chiamato a decidere se privarsi del proprio centravanti nella finestra invernale. La situazione resta dunque da monitorare, con Lucca che potrebbe diventare uno dei nomi da seguire nel prossimo mercato di gennaio.