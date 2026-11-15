Non solo Lucca e Lang, anche un difensore può partire: il Napoli valuterà offerte

Non solo Lucca e Lang, anche un difensore può partire: il Napoli valuterà offerteTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:30Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Calciomercato Napoli, Sam Beukema potrebbe lasciare gli azzurri dopo pochi mesi. Decisivi i recuperi di Badiashile e Buongiorno.

Il Napoli potrebbe valutare alcune operazioni in uscita anche nel reparto difensivo durante il mercato di gennaio. Tra i calciatori il cui futuro non sarebbe del tutto certo figura Sam Beukema, arrivato in estate per 32 milioni di euro. Nonostante l'investimento importante, la società azzurra sarebbe disposta a prendere in considerazione eventuali proposte per il difensore olandese.

Napoli, futuro Beukema da valutare: decisivi Badiashile e Buongiorno

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle valutazioni del club peseranno anche il recupero di Benoît Badiashile e il futuro rientro di Alessandro Buongiorno. Il Napoli punta infatti a rinnovare gradualmente la rosa, senza compromettere gli equilibri economici. L'eventuale partenza di Beukema dipenderà quindi dalle offerte che arriveranno e dalla situazione complessiva del reparto arretrato.