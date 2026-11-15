Calciomercato Napoli, Ceccarini: "Zirkzee nel mirino. Sulla fascia restano vive due opzioni"

Ceccarini svela le strategie del Napoli: Zirkzee, Cacciamani e Gittens, con Lucca e Lang in uscita.

Il Napoli prepara le prossime mosse di mercato e potrebbe andare incontro a una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo. Secondo quanto riferito dal direttore Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il club azzurro sta valutando diverse operazioni in entrata e in uscita, con particolare attenzione alle situazioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang, entrambi sul mercato: "Per il primo l’ipotesi più probabile è un prestito mentre per l’olandese la società azzurra punta ad una cessione a titolo definitivo. Per supportare Hojlund, il Napoli aveva pensato a Varela ma la chiusura del Monza ha portato a prendere in considerazione altre ipotesi. E così ecco che si potrebbe aprire una trattativa con il Manchester United per Zirkzee. Un giocatore che il Napoli ha sempre cercato. In questa stagione in Premier ha collezionato appena 186 minuti, con due gol in dieci presenze. In estate Zirkzee è stato a un passo dal ritorno in Italia. Fiorentina e Juventus ci hanno provato con insistenza senza però alla fine trovare un accordo con i Red Devils".

Napoli, Cacciamani resta il preferito per la fascia: spunta anche Gittens

Le strategie azzurre non riguardano soltanto l'attacco. Il futuro di Kevin De Bruyne e Frank Anguissa resta infatti da definire e, secondo Ceccarini, un'eventuale doppia partenza costringerebbe il Napoli a intervenire con due acquisti a centrocampo. Per quanto riguarda gli esterni, invece, la priorità sarebbe un investimento di prospettiva, Il profilo preferito resta Alessio Cacciamani. "Per la fascia le idee non mancano. La volontà sarebbe quella di andare a fare un investimento di prospettiva e in questa direzione la soluzione preferita rimane Cacciamani del Torino, su cui ad agosto c’è stato il forte pressing della Roma. Affare tutto in salita visto che la società granata non è intenzionata a privarsene a metà stagione. Un’altra opzione è rappresentata da Gittens, che il Chelsea potrebbe far partire in prestito o magari a condizioni vantaggiose".