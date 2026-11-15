Lang via a gennaio? Spunta anche il Porto, ma dall'Olanda consigliano: “Al suo posto farei una cosa”

Napoli, futuro incerto per Noa Lang: Letschert suggerisce Porto, Ajax e Bournemouth, ma consiglia di restare in azzurro.

Il futuro di Noa Lang al Napoli resta incerto e dall'Olanda continuano ad arrivare indiscrezioni sulle possibili destinazioni dell'esterno azzurro. Dopo le polemiche seguite alla partita contro la Lazio, con i fischi di una parte del pubblico del Maradona per il gesto rivolto alla Curva, si torna a parlare di una possibile cessione durante il mercato di gennaio. Nel podcast #DoneDeal di VoetbalPrimeur, l'ex difensore Timo Letschert ha analizzato le prospettive dell'olandese, indicando alcune squadre che potrebbero rappresentare un'opportunità per rilanciarsi. Tra queste figurano Ajax, Porto e Bournemouth, anche se il suo consiglio principale è quello di provare a imporsi ancora con la maglia del Napoli.

Calciomercato Napoli, Letschert consiglia Lang: “Il Porto di Farioli sarebbe una buona scelta, ma resterei”

Secondo Letschert, il Porto allenato da Francesco Farioli potrebbe essere una destinazione interessante per Lang, mentre l'Ajax rappresenterebbe la soluzione più naturale per un eventuale ritorno in Olanda. L'ex difensore ha però invitato il calciatore a non arrendersi alle prime difficoltà: “Lang? L'Ajax è la scelta più ovvia, naturalmente, ma penso che dovrebbero puntare su un'ala destra. Considererei il Porto di Farioli un buon club per lui, ma se fossi in lui farei di tutto per dare una svolta alla sua situazione al Napoli”. Letschert ha inoltre citato il Bournemouth, sottolineando il rapporto di amicizia tra Lang e Justin Kluivert e le impressioni positive raccolte da quest'ultimo sul club inglese. Al momento, tuttavia, si tratta di valutazioni sulle possibili destinazioni e non di trattative confermate.