Calciomercato Napoli, non solo Lucca e Lang: può partire anche un altro attaccante
In casa Napoli le operazioni in entrata saranno strettamente legate alle uscite. Lorenzo Lucca e Noa Lang sono tra i principali candidati alla partenza, con l'olandese che continua ad attirare l'interesse del Galatasaray e di alcuni club del suo Paese. Non è considerato incedibile nemmeno David Neres: davanti a un'offerta ritenuta soddisfacente, il Napoli potrebbe valutare anche la cessione del brasiliano.
Manna segue anche gli esterni
Per questo Manna sta seguendo ulteriori alternative offensive, tra cui Jamie Bynoe-Gittens, esterno classe 2004 del Chelsea che potrebbe diventare un'opportunità in prestito. Così come Alessio Cacciamani, di certo più esperto difensivo, ma che piace parecchio. Un elemento favorevole riguarda anche la gestione della lista Serie A: Varela, Cacciamani e Gittens, grazie alla loro età, non occuperebbero uno dei posti riservati ai calciatori over. A scriverlo è il Corriere dello Sport.
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