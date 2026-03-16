Futuro De Bruyne, Il Mattino a sorpresa: "Il Napoli aveva pensato all'addio, ma ora non più"

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Il belga ha ancora un anno di contratto e le sue recenti prestazioni stanno spingendo il club a riflettere con attenzione prima di prendere una decisione

Kevin De Bruyne è tornato protagonista e il Napoli ora riflette seriamente sul suo futuro. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club starebbe rivalutando la posizione del trequartista belga dopo le ultime prestazioni, che hanno cambiato le prospettive rispetto a qualche settimana fa.

De Bruyne via? Il retroscena sul pensiero del Napoli

Dopo il lungo infortunio, De Bruyne è rientrato nella gara vinta contro il Torino e ha aumentato il minutaggio nella sfida col Lecce, mostrando segnali incoraggianti. Il quotidiano sottolinea che la società aveva preso in considerazione l’ipotesi di separarsi da lui in estate, ma lo scenario potrebbe cambiare: “Il Mondiale americano sarà il suo ultimo grande palcoscenico, anche se la strepitosa condizione fisica spalanca le porte anche ad altre tappe. Se il Napoli aveva pensato di separarsi da lui la prossima estate, ora ci ripensa”.

Futuro azzurro per De Bruyne. E che numeri!

Il belga ha ancora un anno di contratto e le sue recenti prestazioni stanno spingendo il club a riflettere con attenzione prima di prendere una decisione definitiva. In stagione ha collezionato 13 presenze, con 4 gol e 2 assist.