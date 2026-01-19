Ultim'ora
Napoli e Juve su En-Nesyri, Sky: settimana decisiva per il suo futuro, le ultime
Youssef En-Nesyri è uno dei nomi che il Napoli sta seguendo per potenziare l'attacco e questa settimana sarà quella decisiva. A scriverlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, su X: "Juventus e Napoli continuano a seguire En-Nesyri. Da oggi si entra nel vivo per suo futuro in prestito".
