Ultim'ora Napoli e Juve su En-Nesyri, Sky: settimana decisiva per il suo futuro, le ultime

vedi letture

Youssef En-Nesyri è uno dei nomi che il Napoli sta seguendo per potenziare l'attacco e questa settimana sarà quella decisiva. A scriverlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, su X: "Juventus e Napoli continuano a seguire En-Nesyri. Da oggi si entra nel vivo per suo futuro in prestito".

