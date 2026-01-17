Ultim'ora Napoli-En-Nesyri, dalla Turchia: "Offerta di prestito, valutazioni positive del Fenerbahçe. Le cifre"

vedi letture

Altre notizie dalla Turchia sul futuro dell'attaccante del Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri. Dopo la notizia dell'offerta ufficiale recapitata dalla Juventus al club turco, il giornalista turco Doruk Tecimer fa sapere attraverso il proprio account X che anche il Napoli ha avanzato una propria proposta. Il Fenerbahçe sta valutando favorevolmente l'offerta del club di De Laurentiis per Youssef En-Nesyri, che include un prestito di 5 milioni e un'opzione di acquisto di 20 milioni di euro.