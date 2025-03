Napoli-Frattesi, in estate si può: l'Inter può aprire ad un clamoroso scambio

Sono già tante le manovre impostate dal Napoli per rinforzare la squadra in estate e completare la rivoluzione partita un anno fa. A centrocampo il nome sempre d'attualità è quello di Davide Frattesi, in uscita probabilmente dall'Inter, ma in questo senso fornisce degli sviluppi su una possibile trattativa con i nerazzurri l'edizione odierna di Tuttosport.

L'Inter potrebbe usare proprio il cartellino del centrocampista per arrivare ad un giocatore che piace molto ad Inzaghi, ovvero Giacomo Raspadori, che permetterebbe al tecnico dell'Inter di usarlo da seconda punta o anche trequartista in un possibile 3-4-1-2. Può arrivare proprio in uno scambio con Frattesi che piace molto a Conte a caccia di incursori a centrocampo. Il giocatore a gennaio sognava il ritorno alla Roma, ma difficilmente chiuderebbe le porte ai partenopei.