Napoli-Gatti, Balzarini: "Vi spiego perchè non ha ancora rinnovato con la Juve"

vedi letture

La Juve andrà avanti con Thiago Motta fino alla fine della stagione. Adesso già sento e leggo Juve-Genoa sarà decisiva

Il giornalista di Sport Mediaset, Gianni Balzarini, tramite il suo canale Youtube, ha trattato il tema legato a Federico Gatti (seguito dal direttore sportivo del Napoli Manna) e la sua permanenza alla Juventus: ''Gatti non ho ancora firmato il rinnovo del contratto, perché la Juve vuole capire e vuole vedere chiaro sul futuro. Detto in soldoni: Gatti non ha ancora firmato il rinnovo del contratto perché vuole capire se ci sarà ancora Thiago Motta o no sulla panchina il prossimo anno".

La Juve andrà avanti con Thiago Motta fino alla fine della stagione. Adesso già sento e leggo Juve-Genoa sarà decisiva. Non sarà decisiva, non credo.

La Juve andrà avanti fino alla fine della stagione con Thiago Motta. L'altro giorno, Cristiano Giuntoli, nel confermarlo, nel dire che si procede tutti insieme, se ne esce tutti insieme, alla fine dell’intervista ha anche detto: ‘le analisi si fanno alla fine’.