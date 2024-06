Napoli-Lukaku, Romano: "Trattativa avviata, ma il Chelsea vuole solo la clausola"

Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, sui suoi canali social fa sapere che il Napoli si è già mosso per avere Romelu Lukaku. Il Chelsea sa dell'interesse del club azzurro per il pupillo di Conte, ma ha anche ribadito che non apre al prestito. C'è un solo modo per acquistare Lukaku: pagare la clausola da 38 milioni di sterline inserita nel suo contratto. Il bomber intanto ha annunciato che vorrà chiudere la carriera all'Anderlecht.

🇧🇪 Chelsea insist they have no plans to loan out Romelu Lukaku as things stand.#CFC are aware of Napoli interest with Antonio Conte as new head coach, as initial approaches already took place.



£38m exit clause available for any club interested in Lukaku this summer. pic.twitter.com/gM0uCrXJ6y