Napoli pronto a tornare su Adeyemi, Rai: tutto dipende da Sancho

Nonostante l'arrivo di un terzino sinistro, Miguel Gutierrez dal Girona, Manna, Conte e De Laurentiis si concentreranno anche sull'arrivo di un esterno sinistro offensivo. Anche se in questo momento Conte sta puntando su Spinazzola, situazione comunque temporanea. Il problema è trovare un'alternativa a Ndoye. Nusa piace tantissimo, ma il Lipsia spara 50 milioni di euro, su Chiesa ci sono vari dubbi, anche di natura fisica, Grealish piace molto, ma i costi dell'ingaggio sono al limite del proibitivo, l'inglese dovrebbe davvero rinunciare a tanto.

Ci sono due novità sull'esterno, se Sancho che oggi è stato mollato dalla Juve, tornasse al Borussia Dortmund, Adeyemi, che fino ad oggi chiede di restare in Bundesliga potrebbe anche andar via. Il Napoli sarebbe pronto a tornare alla carica come fatto già a gennaio. Non risulta invece un ritorno di fiamma su Sancho ed è da abolire come fake news la voce su Pulisic. A riferirlo ai microfoni della 'Domenica Sportiva Estate', è il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato.