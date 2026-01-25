Napoli su Juanlu e l'esterno apre: "Felice a Siviglia, ma sappiamo le esigenze del club"

Dopo il successo contro l’Athletic, Juanlu Sanchez ha riacceso i riflettori sul proprio futuro. Il terzino del Siviglia, citato da El Desmarque, ha spiegato di trovarsi bene in Andalusia, ma ha anche ammesso che le esigenze economiche del club potrebbero portare a una cessione prima della chiusura del mercato.

Il suo nome era già finito nei radar del Napoli la scorsa estate, con un’offerta giudicata congrua e la disponibilità del giocatore al trasferimento in Serie A, prima dello stop alla trattativa. Ora la situazione resta da monitorare. Queste le parole di Juanlu Sanchez: "Sono molto contento a Siviglia, è vero che manca ancora una settimana al termine del mercato e tutti sappiamo quali siano le necessità del club".