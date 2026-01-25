Juventus-Napoli anche sul mercato, in questo gennaio più che mai: i nomi che si contendono

Quella che andrà in scena fra poche ore all'Allianz Stadium sarà una sfida sul campo, fra Juventus e Napoli, che dirà molto sulle ambizioni delle due squadre nella seconda parte di stagione. In ballo però ci sono anche dinamiche di mercato, con obiettivi comuni alle due società in questa sessione invernale. Tutto è partito con Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino corteggiato dal Napoli per sostituire Lorenzo Lucca e alla fine bloccato nelle scorse ore proprio dalla Juventus. Ma l'attaccante in arrivo dal Fenerbahce non è l'unico punto di contatto fra le due società nel vasto oceano delle trattative invernali.

Entrambe le società infatti hanno sondato la disponibilità del Liverpool a cedere Federico Chiesa, spostando poi le rispettive mire su Daniel Maldini dell'Atalanta. Il testa a testa però riguarda anche un altro profilo: già dall'estate il Napoli seguiva da vicino Juanlu Sanchez del Siviglia, esterno di destra che aggiungerebbe qualità e rotazioni alla rosa di Antonio Conte. Una necessità, quella di rinforzare la fascia destra, che ha pure la Juventus di Luciano Spalletti. Che dopo aver provato a chiudere per Mingueza, ha dirottato i propri radar proprio sullo spagnolo che gioca nel club andaluso e che potrebbe partire in questi ultimi giorni di trattative.