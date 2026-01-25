Non solo Giovane: da Jorginho a Rrahmani, asse Verona-Napoli sempre più consolidato

vedi letture

Anche in questa sessione di calciomercato invernale si sta consolidando l'asse che va da Verona a Napoli. Quella per Giovane è solo l'ultima delle tante trattative andate in scena fra le due società negli ultimi anni. Senza andare troppo indietro nel passato, uno dei primi colpi a effetto fu l'arrivo di Jorginho al Napoli nel 2013/2014 per poco meno di 10 milioni di euro.

Qualche anno dopo, era il 2019/2020, toccò ad Amir Rrahmani partire in direzione Campania. In anni più recenti, era il 2023/2024, arrivò il doppio colpo del Napoli dal Verona: in quell'anno sbarcarono al Napoli Giovanni Simeone e Cyril Ngonge, presi rispettivamente per 12 milioni e 20 milioni. Ora, come detto, ecco Giovane.