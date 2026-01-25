Sogno Lookman, Il Mattino: se il Napoli va avanti in Champions farà un tentativo!

Il mercato azzurro potrebbe riaccendersi dopo l’arrivo di Giovane, ma tutto passa dalla Champions League. Secondo Il Mattino, molto dipenderà dall’esito della sfida con il Chelsea: l’eventuale qualificazione ai playoff porterebbe risorse extra utili a Giovanni Manna per un nuovo innesto.

Il nome in cima alla lista sarebbe Ademola Lookman. L’esterno dell’Atalanta, già seguito in estate, ha il contratto in scadenza nel 2027 e il mancato rinnovo apre a una possibile cessione. La valutazione si è abbassata: dai oltre 50 milioni richiesti mesi fa ai circa 35 attuali. Giovedì potrebbe essere una giornata chiave.