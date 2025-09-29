Napoli su Matheus Nunes del Man City! Schira: "Manna ha parlato con Jorge Mendes"

Nome nuovo per il mercato che verrà: il Napoli è interessato a Matheus Nunes del Manchester City. A riferirlo è l'esperto di mercato Nicolò Schira: "Il Napoli ha chiesto informazioni per Matheus Nunes . Manna ha parlato con l'agente Jorge Mendes per il giocatore del Manchester City, che può giocare sia come terzino destro che come centrocampista".

Matheus Nunes ha costruito la sua carriera tra Portogallo e Inghilterra. Inizia la sua carriera professionale nell'Estoril, club portoghese, dove si trasferisce nell'estate del 2018. Nel gennaio 2019 passa allo Sporting CP, dove completa il suo sviluppo. Si afferma come titolare, contribuendo in modo significativo alla conquista del campionato portoghese e della Taça da Liga (Coppa di Lega) nella stagione 2020/2021. Le sue prestazioni gli valgono anche un posto nel Primeira Liga Team of the Season 2021/2022. Nell'agosto 2022 si trasferisce in Inghilterra al Wolverhampton Wanderers. Nell'estate del 2023, il Manchester City di Pep Guardiola lo acquista con un contratto quinquennale.