Il Mattino: “Il Milan stecca a Parma, il Napoli prova l’allungo”
di Francesco Carbone

“Il Milan stecca a Parma, il Napoli prova l’allungo”, scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, in vista della partita di Bologna che attende la squadra di Antonio Conte: “Gli azzurri si affidano a Hojlund per ritrovare il gol”. Di seguito la prima pagina integrale.