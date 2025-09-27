Napoli su Palestra! Repubblica: primi contatti ufficiali con l'Atalanta, la valutazione attuale

Marco Palestra, esterno destro classe 2005 di proprietà dell’Atalanta, è finito nel mirino del Napoli. Il giovane talento, attualmente in prestito al Cagliari, sta attirando l’attenzione con prestazioni convincenti che gli hanno già permesso di collezionare tre presenze arricchite da un assist. Le sue qualità non sono passate inosservate e, secondo quanto riportato da Repubblica, diversi club italiani ed esteri avrebbero già sondato il terreno. L’Atalanta, però, considera Palestra un profilo di grande prospettiva e per questo ha respinto i primi approcci, convinta di poter valorizzare al meglio la sua crescita.

Tra le squadre maggiormente interessate spicca il Napoli, pronto ad accontentare le richieste di Antonio Conte e a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione. Anche la Roma segue con attenzione l’esterno, ma per entrambe le pretendenti non sarà semplice strapparlo all’Atalanta, soprattutto già nel mercato invernale. Attualmente il cartellino di Palestra è valutato intorno ai 25 milioni di euro, bonus compresi, una cifra destinata a crescere se il giovane confermerà le sue qualità nel corso della stagione. Nel frattempo, sono attesi nelle prossime settimane i primi contatti ufficiali tra la dirigenza partenopea e quella bergamasca per capire se esistano margini di trattativa.