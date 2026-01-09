Napoli su Sterling? Sky: piace dall'estate, ma il Chelsea deve contribuire all'ingaggio

vedi letture

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato della possibilità Raheem Sterling intervenendo al microfono di Radio Marte: "Come rinforzo offensivo è emerso il nome di Sterling, ma l’inglese guadagna tanto, sarebbe stato un problema anche se il Napoli avesse avuto le mani libere, senza la regola dell’indice del costo del lavoro allargato che impone al club di operare a saldo zero.

Con la situazione attuale, ma anche prima, ci dovrebbe essere un contributo del Chelsea sull'ingaggio, e parliamo di un contributo quasi totale: lo vedo molto difficile, francamente. Per ora Marianucci resta, qualche giorno non fa differenza e in questo momento Conte ha bisogno anche di lui dopo il buon ingresso contro il Verona. Alla fine penso che partirà in prestito, comunque”.