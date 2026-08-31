Il Napoli piazza Cajuste in Spagna! Affare in chiusura col Malaga: cifre e dettagli
Nuova operazione in uscita per il Napoli nelle ultime ore del calciomercato. Jens Cajuste è infatti molto vicino al trasferimento al Malaga, con il club azzurro che ha raggiunto l'intesa con la società spagnola. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i contatti tra le parti si sono intensificati fino ad arrivare all'accordo totale. Il centrocampista svedese lascerà Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto, consentendo alla società di liberare un'altra casella all'interno dell'organico a disposizione di Massimiliano Allegri.
Cajuste-Malaga, diritto di riscatto fissato a 8 milioni
Nell'accordo tra Napoli e Malaga è stato fissato a 8 milioni di euro il prezzo per l'eventuale acquisto definitivo di Cajuste al termine del prestito. L'operazione è ormai alle battute conclusive: il giocatore è in attesa solamente degli ultimi documenti necessari per poter partire alla volta della Spagna. Una volta completati gli ultimi passaggi burocratici, Cajuste potrà quindi mettersi in viaggio e iniziare la sua nuova esperienza con la formazione andalusa.
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