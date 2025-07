Ndoye-Napoli, Romano svela: "Ha detto già sì al Nottingham"

Il Napoli continua a trattare per Dan Ndoye, ma non lo farà per sempre. Come fa sapere l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo profilo X: "Il Nottingham Forest presenta la prima offerta ufficiale al Bologna per Dan Ndoye, obiettivo principale per il ruolo di ala. Ndoye ha già detto sì al progetto Nottingham e i colloqui tra club inizieranno ora con altre squadre ancora interessate, tra cui Napoli e Crystal Palace. Il Forest ora spinge.

Il Napoli non si ferma solo alla pista Ndoye, visto che nella lista di Manna per l'esterno d'attacco c'è anche Ademola Lookman. La società azzurra ha cambiato totalmente passo nelle trattative, non rimane ferma ad aspettare, ma è pronta nel cambiare strada. Così potrebbe fare anche per lo svizzero visto che la trattativa con il Bologna non decolla.