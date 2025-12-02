Nome nuovo a centrocampo: piace la rivelazione del Pisa

Nel successo per 2-0 dell'Inter sul Pisa, uno dei migliori in capo per i toscani è stato Idrissa Touré, di professione esterno destro. Un ruolo che proprio in casa Inter è oggi scoperto, visti gli infortuni contemporanei di Dumfries e Darmian e l'adattamento complicato di Luis Henrique al calcio italiano.

Da alcune settimane l'esterno del Pisa è così entrato nella lista del ds Piero Ausilio, che domenica lo ha seguito dal vivo dalla tribuna dando conferma agli ottimi rapporti degli scout. A gennaio, nel caso in cui i fastidi fisici dovessero proseguire, ecco che secondo Tuttosport l'Inter potrebbe muoversi proprio nella direzione del classe '98 che piace anche al Napoli.