Nome nuovo a centrocampo: piace la rivelazione del Pisa
TuttoNapoli.net
Nel successo per 2-0 dell'Inter sul Pisa, uno dei migliori in capo per i toscani è stato Idrissa Touré, di professione esterno destro. Un ruolo che proprio in casa Inter è oggi scoperto, visti gli infortuni contemporanei di Dumfries e Darmian e l'adattamento complicato di Luis Henrique al calcio italiano.
Da alcune settimane l'esterno del Pisa è così entrato nella lista del ds Piero Ausilio, che domenica lo ha seguito dal vivo dalla tribuna dando conferma agli ottimi rapporti degli scout. A gennaio, nel caso in cui i fastidi fisici dovessero proseguire, ecco che secondo Tuttosport l'Inter potrebbe muoversi proprio nella direzione del classe '98 che piace anche al Napoli.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina ADL: "Napoli più forte dell'anno scorso! I nuovi stanno dimostrando, ma siamo in 20..." di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
03 dic 2025 18:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le proteste shock da Roma, lo scandalo cartellini, la bugia di Gasperini e il diabolico piano di Conte
Antonio NotoLobotka: "Con la Roma gara perfetta per verificare la nostra crescita. Nuovo modulo? Le ali hanno più libertà, buono anche per i difensori"
Pierpaolo MatroneTuttonapoliGilmour, possibile intervento per la pubalgia: fissato il periodo dell'eventuale operazione
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Non c'eravamo persi! Tanta energia e solidarietà tra i ragazzi. Su Neres e Gutierrez..."
Davide BarattoLiveNapoli-Qarabag 2-0 (McTominay 66', autogol Jankovic 72'): Conte trova la 2ª vittoria in Champions
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com