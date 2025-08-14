Non solo Elmas, Romano: "Tre nomi nuovi per il centrocampo del Napoli"

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il canale Youtube del collega Fabrizio Romano, ha parlato delle trattative del Napoli per il reparto di centrocampo: "E' stato fatto il nome di Musah, ma in questo momento non ci risulta possa essere un nome vicino al Napoli. Ci risultano tre profili che il Napoli sta sondando, sta cercando di capire se possono essere i nomi giusti da inserire all'interno dello scacchiere di Antonio Conte. Tre calciatori giovani che eventualmente possono fare al caso di questo nuovo Napoli.

Il primo nome è quello di Andy Diouf del Lens, classe 2003, con un contratto in scadenza nel 2028. Mancino, calciatore molto interessante. Ci sono già dei dialoghi in corso tra le parti. Un primo scambio di informazioni tra le parti, sottolineo che ha ottenuto il secondo posto con la Francia Under 23 alle Olimpiadi, squadra allenata da Thierry Henry. Il secondo nome arriva dalla Francia. È un nome che ad oggi mi dicono un po' meno probabile per una una serie di questioni, però ve lo voglio fare ugualmente perché è un nome che il Napoli sta comunque considerando. E' un nome che piace ed è quello di Djaoui Cissé del Rennes, classe 2004, scadenza nel 2029. E' un calciatore di piede destro e anche lui è all'interno del giro dell'Under 21 francese. È un nome da monitorare, sicuramente leggermente più indietro rispetto a Diouf del Lens. Ma è un nome che vogliamo tenervi in lista per il Napoli. Il terzo nome che vi faccio è un nome conosciuto, è tra virgolette più famoso all'interno del mondo del mercato perché in passato ne abbiamo parlato concretamente in ottica sia Milan che Juventus, ovvero Carney Chukwuemeka del Chelsea, classe 2003, nazionalità inglese di piede destro. E' un calciatore che il Napoli sta valutando, che sta sondando, è un nome all'interno di questa lista.

Insomma, vedremo se il prossimo centrocampista del Napoli uscirà da questi tre nomi, ma sicuramente, vi garantisco, sono tre nomi attenzionati dal Napoli. Ovviamente il Napoli sta giocando su più tavoli, c'è anche la questione esterno da tenere in considerazione. Vedremo se il Napoli poi punterà dritto su un esterno, oppure se cambierà strategia. Sicuramente il nome di Juanlu Sanchez, è un nome da tenere in considerazione. È un nome che non è ancora tramontato per quanto riguarda il Napoli. La volontà di Juanlu sarà fondamentale. Vedremo se basterà a colmare il gap tra i due club. Ricordo il Siviglia chiede 20 di milioni più il più il 20% sulla futura vendita. Il Napoli ne ha offerti 17. Passiamo adesso a parlare di un nome accostato nelle ultime ore, negli ultimi giorni al Napoli, che è quello di Fabbian del Bologna, ma che ad oggi non ci risulta essere un nome così caldo, così caldo per il Napoli. È sicuramente un nome che al Napoli piace, ma che ad oggi non consideriamo tra le priorità. Tra l'altro Elmas è un altro nome che ad oggi ci risulta meno caldo per quanto riguarda il Napoli, quindi calano un po' le quotazioni di Elmas. Per quanto riguarda Fabbian, vi voglio aggiungere che nelle ultime ore, negli ultimi giorni, la Roma e il Porto di Farioli sono due squadre che hanno chiesto informazioni per lui, per Fabbian. Per il Bologna, però, Fabbian è un calciatore molto importante, che il Bologna valuta tanto. Chiaramente, qualora dovesse arrivare un'offerta importante, il Bologna la considererebbe per Fabbian, ma sicuramente né un prestito, né un prestito con diritto. Quindi devono esserci delle condizioni ben precise perché si possa dire che il Bologna considera eventualmente un'uscita di Fabbian".